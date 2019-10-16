Вышел тизер сериала "Паук-Нуар" с Николасом Кейджем

Стриминговый сервис Prime Video представил первый тизер сериала "Паук-Нуар". Шоураннерами проекта выступили Стив Лайтфут и Орен Узил.
Сериал расскажет историю стареющего частного детектива. Его персонаж основан на комиксах Marvel. События развернутся в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.
В главных ролях сыграли Николас Кейдж, Брендан Глисон, Ламорн Моррис и другие. Мировая премьера состоится в 2026 году.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Формула-1".
Видео: YouTube / Fuera de Series
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