Вышел тизер сериала "Паук-Нуар" с Николасом Кейджем

Мировая премьера состоится в 2026 году.

Стриминговый сервис Prime Video представил первый тизер сериала "Паук-Нуар". Шоураннерами проекта выступили Стив Лайтфут и Орен Узил.

Сериал расскажет историю стареющего частного детектива. Его персонаж основан на комиксах Marvel. События развернутся в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

В главных ролях сыграли Николас Кейдж, Брендан Глисон, Ламорн Моррис и другие. Мировая премьера состоится в 2026 году.

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Видео: YouTube / Fuera de Series