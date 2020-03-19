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Вышел новый трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство"

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Мировая премьера состоится 20 декабря.

Студия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство" режиссера Джеймса Вана. Сиквел является продолжением истории одного из персонажей вселенной DC, показанной в 2018 году.

В продолжении Аквамену снова предстоит встретиться с одним из антагонистов первой части, Черной Мантой. Он намерен уничтожить супергероя и его подводное королевство, выпустив древнюю злобную силу с помощью мифического Черного трезубца. Для борьбы со злодеем Аквамен обращается к заключенному в тюрьму брату Орму, чтобы защитить свой дом.

В главных ролях сыграли Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и другие. Мировая премьера состоится 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Моя жена – киллер".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, аквамен и потерянное царство, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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