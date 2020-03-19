Вышел новый трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство"

Мировая премьера состоится 20 декабря.

Студия Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство" режиссера Джеймса Вана. Сиквел является продолжением истории одного из персонажей вселенной DC, показанной в 2018 году.

В продолжении Аквамену снова предстоит встретиться с одним из антагонистов первой части, Черной Мантой. Он намерен уничтожить супергероя и его подводное королевство, выпустив древнюю злобную силу с помощью мифического Черного трезубца. Для борьбы со злодеем Аквамен обращается к заключенному в тюрьму брату Орму, чтобы защитить свой дом.

В главных ролях сыграли Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и другие. Мировая премьера состоится 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Моя жена – киллер".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures