Вышел дублированный трейлер фильма "Моя жена – киллер"

Премьера в России состоится 14 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Моя жена – киллер". Режиссером проекта выступил Тома Венсан.

Сюжет расскажет историю супружеской пары, в которой жена оказывается первоклассной наемницей. Жизнь ее мужа переворачивается с ног на голову, когда он узнает эту тайну. Теперь им предстоит вместе противостоять лучшим киллерам мира, которые открыли охоту на его супругу.

В главных ролях сыграли Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо и Билл Найи. Премьера в России состоится 14 декабря.

Ранее Illumination представила новый трейлер мультфильма "Миграция".

Видео: YouTube / Вольга