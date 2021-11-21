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Вышел дублированный трейлер фильма "Моя жена – киллер"

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Премьера в России состоится 14 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Моя жена – киллер". Режиссером проекта выступил Тома Венсан.

Сюжет расскажет историю супружеской пары, в которой жена оказывается первоклассной наемницей. Жизнь ее мужа переворачивается с ног на голову, когда он узнает эту тайну. Теперь им предстоит вместе противостоять лучшим киллерам мира, которые открыли охоту на его супругу.

В главных ролях сыграли Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо и Билл Найи. Премьера в России состоится 14 декабря.

Ранее Illumination представила новый трейлер мультфильма "Миграция".

Видео: YouTube / Вольга

Теги: вольга, моя жена киллер, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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