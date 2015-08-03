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Вышел новый геймплейный трейлер Tekken 8

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Игра выйдет на рынок 26 января 2024 года.

Студия Bandai Namco новый геймплейный трейлер файтинга Tekken 8. Новая часть завершит известную франшизу игр.

Сюжет продолжит историю семьи Мисима и битвы за первенство на турнире "Железный кулак". Среди новых персонажей игрокам будет доступен Шахин, которого также называют "пустынным соколом". Он сражается с помощью армейского стиля, используя прыжки и захваты.

Tekken 8 выйдет на рынок 26 января 2024 года. Игра будет доступна пользователям PlayStation 5, Xbox Series X/S

Ранее Ubisoft выпустила ролик Prince of Persia: The Lost Crown с разбором геймплея

Видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe

Теги: bandai namco, tekken 8, геймплей, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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