Вышел новый дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса"

Кинокомпания "Вольга" представила новый дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса". Режиссером картины выступил Майкл Грэйси.
Сюжет фильма посвящен биографии известного британского певца Робби Уильямса. В нем герой неожиданно представлен в образе обезьяны. Согласно синопсису, с детства музыкант чувствовал себя немного диким и стремился доказать своему отцу, чего он стоит.
Главную роль сыграл Джонно Дэвис. Премьера в России состоится 26 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер драматического триллера "На колени".
Видео: YouTube / Вольга
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