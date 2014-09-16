Вышел новый дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса"

Премьера в России состоится 26 декабря.

Кинокомпания "Вольга" представила новый дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса". Режиссером картины выступил Майкл Грэйси.

Сюжет фильма посвящен биографии известного британского певца Робби Уильямса. В нем герой неожиданно представлен в образе обезьяны. Согласно синопсису, с детства музыкант чувствовал себя немного диким и стремился доказать своему отцу, чего он стоит.

Главную роль сыграл Джонно Дэвис. Премьера в России состоится 26 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер драматического триллера "На колени".

Видео: YouTube / Вольга