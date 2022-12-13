Вышел геймплейный ролик игры по мотивам сериала "Королевство" от Netflix

Даты релиза у проекта пока что нет.

Вышел геймплейный ролик игры по мотивам сериала "Королевство" от стримингового сервиса Netflix. Видео размещено в социальных сетях на платформе издания IGN. Известно, что проект получил название Kingdom: The Blood. Дейс твие истории развернется в стране Чосон, а главному герою предстоит сражаться с ордами зомби. Авторы показали в кадре процесс захвата движений персонажа. Напомним, что разработкой The Blood занимается студия Action Square, а выпустить игру создатели планируют на персональных компьютерах и мобильных устройствах. Официальной даты выхода проекта в свет на текущий момент нет.

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Фото и видео: YouTube / IGN