Вышел финальный трейлер продолжения "Последнего богатыря"

В сети появился финальный трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла". Эта картина является продолжением фэнтези-комедии 2017 года.
Вторая часть фильма "Последний богатырь" расскажет о новых приключениях богатыря Ивана. В поисках истоков древнего зла герой отправится в путешествие по сказочной стране Белогорье. Помогать ему будут Василиса Прекрасная и несколько новых богатырей.
К своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и Елена Яковлева. К актерскому составу присоединился Гарик Харламов, который сыграет Колобка.
Премьера запланирована на 1 января 2021 года.
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Видео: ВКонтакте / Disney
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