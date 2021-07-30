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Вышел финальный трейлер фильма "Синий жук"

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Фильм выйдет в прокат 18 августа.

Cтудия Warner Bros. представила финальный трейлер фильма "Синий Жук" о супергерой из вселенной DC. Режиссером проекта выступил Анхель Мануэль Сото.

Фильм расскажет историю подростка Джейми Рейеса, который нашел странного синего жука и получил от него уникальную броню с невероятной силой. Ему предстоит встретиться с группой злодеев, которые хотят заполучить способности героя.

Главную роль сыграл Шоло Маридуэньо. Фильм выйдет в прокат 18 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сериала "Асока".

Видео: YouTube / DC

Теги: warner bros, синий жук, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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