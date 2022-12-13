Вышел финальный трейлер "Флэша"

Релиз фильма в широком прокате намечен на 14 июня.

Американскиеомпании Warner Bros. Pictures и DC Films опубликовали финальный трейлер нового фильма "Флэш" с Эзрой Миллером в главной роли. Сюжет истории расскажет зрителям о том, как персонаж по имени Барри Аллен решает помочь своим родителям в прошлом, но в результате его действия подвергают опасности весь мир. Мировой прокат для картины начнется с 14 июня.Режиссером проекта заявлен Энди Мускетти, известный по работам над "Оно" и "Оно 2". К актерскому составу ленты при соединились Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл, Майкл Китон и Бен Аффлек в роли Брюса Уэйна и другие.

Focus Features представила свежий трейлер фильма "Город астероидов".

Фото и видео: YouTube / DC