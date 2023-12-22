Вышел дублированный трейлер вестерна Кевина Костнера "Горизонты Часть 1"

Премьера фильма намечена на 27 июня.

Кинокомпания "Парадиз" выпустила дублированный трейлер вестерна "Горизонты: Часть 1" (Horizon: An American Saga — Chapter 1). Картина рассказывает зрителям историю о последствиях Гражданской войны, происходившей на территории США в середине XIX века, а также о расширении страны на западном направлении. В центре сюжета окажутся запутанные отношения между американским правительством и коренными народами - индейцами.

В кресле режиссера, сценариста, а также исполнителем главной роли заявлен лауреат кинопремии "Оскар" Кевин Костнер ("Телохранитель"). Звезда Голливуда взялся за свой первый проект за последние 20 лет. В актерском составе также указаны Сэм Уортингтон ("Аватар"), Сиенна Миллер ("Снайпер") и Майкл Рукер ("Стражи Галактики"). Напомним, что официальная премьера ленты будет разделена на две части. Первая часть фильма дебютирует в ировых кинотеатрах 27 июня, а вторая — только 15 августа, включая показы в России. Вестерн создатели покажут на Каннском кинофестивале.

Вышел трейлер сериала "Дюна: Пророчество".

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Парадиз