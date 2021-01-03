Вышел дублированный трейлер мультфильма "Лес чудес"

Премьера в России состоится 31 октября.

Компания "Вольга" представила дублированный трейлер мультфильма "Лес чудес". Режиссерами проекта выступили Алексис Дюкор и Венсан Паронно.

Сюжет рассказывает историю мальчика Анджело, который мечтает стать исследователем и зоологом. Его случайно оставляет семья на пути к бабушке. Герой решает срезать дорогу через лес, но попадает в таинственный мир, населенный удивительными существами.

В оригинальной версии мультфильма роли озвучили Хосе Гарсия, Филипп Катрин, Иоланда Моро. Премьера в России состоится 31 октября.