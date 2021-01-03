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Вышел дублированный трейлер мультфильма "Лес чудес"

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Премьера в России состоится 31 октября.

Компания "Вольга" представила дублированный трейлер мультфильма "Лес чудес". Режиссерами проекта выступили Алексис Дюкор и Венсан Паронно.

Сюжет рассказывает историю мальчика Анджело, который мечтает стать исследователем и зоологом. Его случайно оставляет семья на пути к бабушке. Герой решает срезать дорогу через лес, но попадает в таинственный мир, населенный удивительными существами.

В оригинальной версии мультфильма роли озвучили Хосе Гарсия, Филипп Катрин, Иоланда Моро. Премьера в России состоится 31 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер киносказки "Огниво". Видео: YouTube / Вольга
Теги: вольга, лес чудес, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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