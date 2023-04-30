Вышел дублированный трейлер фильма "Смерть единорога"

Премьера в России состоится 3 апреля.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер фильма "Смерть единорога". Режиссером картины сыграли Алекс Шарфман.

Сюжет расскажет историю отца и дочери, которые отправиться на выходные загород. По пути они случайно сбивают мифического скакуна. Ситуация осложняется после того, как босс, к которому они едут, решает использовать ситуацию для личной выгоды.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега и Пол Радд. Премьера в России состоится 3 апреля.

Ранее Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Ты".

Видео: YouTube / Вольга