Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Ты"

Стриминговый сервис Netflix представил тизер пятого, финального сезона сериала "Ты". Создателями проекта выступили Грег Берланти и Сера Гэмбл.
Сериал рассказывает историю о серийном убийце Джо Голдберге, который преследует девушек. Пятый сезон завершит историю персонажа, который вернется в Нью-Йорк, где ему предстоит встретиться со своим прошлым.
Главную роль сыграл Пенн Бэджли. Мировая премьера состоится 24 апреля.
Ранее Netflix представил трейлер мультсериала "Астерикс и Обеликс: Поединок вождей".
Видео: YouTube / Netflix
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