Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Ты"

Мировая премьера состоится 24 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер пятого, финального сезона сериала "Ты". Создателями проекта выступили Грег Берланти и Сера Гэмбл.

Сериал рассказывает историю о серийном убийце Джо Голдберге, который преследует девушек. Пятый сезон завершит историю персонажа, который вернется в Нью-Йорк, где ему предстоит встретиться со своим прошлым.

Главную роль сыграл Пенн Бэджли. Мировая премьера состоится 24 апреля.

Ранее Netflix представил трейлер мультсериала "Астерикс и Обеликс: Поединок вождей".

Видео: YouTube / Netflix