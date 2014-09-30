Вышел дублированный трейлер фильма "Анатомия падения", ставшего победителем Каннского фестиваля-2023

Премьера в России состоится 19 октября.

Кинопрокатная компания "Про:взгляд" представила дублированный трейлер фильма "Анатомия падения". Картина стала победителем Каннского кинофестиваля-2023. Режиссером выступила Жюстин Трие.

Сюжет рассказывает историю женщины по имени Сандра. Возле ее дома обнаруживают тело убитого мужа. Героиня настаивает на своей непричастности к случившемуся. Однако ее включают в число подозреваемых из-за вещественных доказательств и недавней ссоры с супругом.

В фильме снялись Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Машадо Гранер и другие. Премьера в России состоится 19 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "В огне" с Эмбер Херд.

Видео: YouTube / Про:взгляд