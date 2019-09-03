Вышел дублированный трейлер "Рэмбо: Последняя кровь"

Известно, что пятая часть завершит историю одного из самых известных героев боевиков.

В сети появился дублированный трейлер боевика "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В российский прокат пятая часть приключений ветерана вьетнамской войны выйдет 19 сентября.

Сюжет новой картины на границе с южными штатами, где решил осесть главный герой. Судя по трейлеру прошлое не готово просто так отпустить Рэмбо, и ему в последний раз придется взяться за оружие. Известно, что пятая часть завершит историю одного из самых известных героев боевиков.

За режиссёру картины отвечал Адриан Грюнберг, для которого лента стала первым крупным проектом, а сценарий написал Мэтт Серулник, работавший над сериалом "Амнезия".

Напомним, что первая часть популярного боевика под названием "Первая кровь" вышла на экраны в 1982 году. Наряду с историей боксера Рокки, приключения ветерана вьетнамской Джона Рэмбо стали самым популярными ролями Столлонне на рубеже веков.

Видео: YouTube/IVideo