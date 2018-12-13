Сталлоне покажет нового "Рэмбо" на Каннском кинофестивале

Съемки картины завершились несколько месяцев назад/

Сильвестр Сталлоне презентует пятую часть "Рэмбо" на 72-ом Каннском кинофестивале. Фестиваль начнется 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Сюжет предстоящей картины пока держится в секрете, но из ранее опубликованных снимков можно сделать вывод, что его действие будет происходить на границе с южными штатами. На снимках Сталлоне изображен в образе ковбоя, на втором сидит верхом на коне в шляпе и плаще.

Дата релиза "Рэмбо 5" запланирована на осень 2019 года. Съемки картины завершились несколько месяцев назад. За режиссёру отвечал Адриан Грюнберг, а сценарий написал Мэтт Серулник.

Напомним, что первая часть популярного боевика под названием "Последняя кровь" вышла на экраны в 1982 году. Наряду с историей боксера Рокки, приключения ветерана вьетнамской Джона Рэмбо стали самым популярными ролями Столлонне на рубеже веков.