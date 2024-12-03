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Вышел дублированный трейлер "Мегалополиса" Фрэнсиса Форда Копполы

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Премьера в России состоится 9 января 2025 года.

Кинокомпания "Экспонента" представила дублированный трейлер научно-фантастического фильма "Мегалополис". Режиссером картины выступил Фрэнсис Форд Коппола.

Сюжет расскажет историю гениального архитектора Цезаря Катилина, который хочет перестроить Нью-Йорк в грандиозную столицу мира. Герою будет препятствовать мэр города Фрэнк Сисеро, который готов пойти на все, чтобы избавиться от своего противника.

В главных ролях сыграли Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Дастин Хоффман, Лоренс Фишберн и другие. Премьера в России состоится 9 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый дублированный трейлер байопика "Быть лучше: История Робби Уильямса".

Видео: ВКонтакте / Экспонента фильм

Теги: мегалополис, трейлер, фильм, экспонента фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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