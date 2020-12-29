Вирусолог спрогнозировал отмену коронавирусных ограничений в России к лету

Пандемия может закончиться только после того, как у большинства населения выработается коллективный иммунитет.

Вирусолог, сотрудник центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов спрогнозировал отмену коронавирусных ограничений в России к лету. Заявление он сделал в беседе с "Ура.ру".

Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Феликс Ершов, вирусолог, сотрудник центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН

По его словам, пандемия может закончиться только после того, как у большинства населения выработается коллективный иммунитет к COVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге освободилось более трети коек для больных коронавирусом.

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