Вирусолог рассказал о сроках второй волны коронавируса

Вирусолог Андреа Крисанти в беседе с РБК рассказал о сроках второй волны коронавируса.
По его словам, её стоит ожидать зимой.
Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. - Андреа Крисанти, вирусолог.
Он подчеркнул, что не поддерживает решения шведских властей не вводить жёсткий карантин — вирус по-прежнему активно передаётся, большое число граждан умирает.
Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение
Крисанти отметил, что сейчас нет точных доказательств того, что у популяции или человека может выработаться иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Ранее мы писали, что из-за высокой смертности Швеция пожалела о решении не вводить карантин.
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