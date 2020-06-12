Вирусолог рассказал о сроках второй волны коронавируса

Он подчеркнул, что не поддерживает решения шведских властей не вводить жёсткий карантин.

Вирусолог Андреа Крисанти в беседе с РБК рассказал о сроках второй волны коронавируса.

По его словам, её стоит ожидать зимой.

Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. - Андреа Крисанти, вирусолог.

Он подчеркнул, что не поддерживает решения шведских властей не вводить жёсткий карантин — вирус по-прежнему активно передаётся, большое число граждан умирает.

Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение

Крисанти отметил, что сейчас нет точных доказательств того, что у популяции или человека может выработаться иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что из-за высокой смертности Швеция пожалела о решении не вводить карантин.