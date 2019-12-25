Но признали, что вводить все меры разом также неправильно.

Из-за высокой смертности Швеция пожалела о решении не вводить карантин. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что смертность от COVID-19 оказалась слишком высокой.

Он отметил, что если бы в начале эпидемии шведские специалисты знали то, что знают сейчас, то заняли бы средний вариант между жёстким карантином и тем, что сделали в Швеции.

Тегнелл считает, что нужно было вводить больше ограничительных мер. По его словам, в стране произошло слишком много преждевременных смертей, хотя был способ этого избежать.

При этом он рассказал, что вводить все меры разом также неправильно, так как непонятно — какие из них эффективны. Тегнелл подчеркнул, что сейчас другие страны начинают снимать ограничения по одному и это даст возможность оценить эффективность каждой меры в отдельности.

Ранее мы рассказывали, что отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом.