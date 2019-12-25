Вирусолог объяснил, что можно ожидать от омикрон-штамма

Поведение нового штамма коронавируса "омикрон" станет понятно только спустя время. Об этом заявил телеканалу "360" вирусолог Анатолий Альтштейн.
По словам специалиста, выносить какие-либо выводы о данной мутации и ее летальности пока рано. Альштейн отметил, для заключений по омикрону необходимо дождаться, пока пройдут несколько недель, в течение которых специалисты будут осуществлять наблюдение за пациентами.
Предсказать, что обязательно будет сильная летальность – никак не возможно. Но сказать, что вообще никто не будет умирать – так тоже нельзя. Потому что недавно возникла заболеваемость, и нужно еще по крайней мере две-три недели понаблюдать за этим.
Анатолий Альтштейн, вирусолог
Специалист не стал выделять какие-либо определенные симптомы "омикрона". От отметил, что признаки заболевания совпадают с симптомами обычной простуды.
В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у 25 россиян.
Ранее британские ученые назвали отличительный симптом заражения "омикроном".
Фото: pixabay.com
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