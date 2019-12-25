Вирусолог объяснил, что можно ожидать от омикрон-штамма

Для вынесения выводов по "омикрону" необходимо дождаться несколько недель.

Поведение нового штамма коронавируса "омикрон" станет понятно только спустя время. Об этом заявил телеканалу "360" вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, выносить какие-либо выводы о данной мутации и ее летальности пока рано. Альштейн отметил, для заключений по омикрону необходимо дождаться, пока пройдут несколько недель, в течение которых специалисты будут осуществлять наблюдение за пациентами.

Предсказать, что обязательно будет сильная летальность – никак не возможно. Но сказать, что вообще никто не будет умирать – так тоже нельзя. Потому что недавно возникла заболеваемость, и нужно еще по крайней мере две-три недели понаблюдать за этим. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Специалист не стал выделять какие-либо определенные симптомы "омикрона". От отметил, что признаки заболевания совпадают с симптомами обычной простуды.

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у 25 россиян.

Ранее британские ученые назвали отличительный симптом заражения "омикроном".

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