За год выручка "ВКонтакте" выросла на 25 %

Аудитория социальной сети увеличилась до 70 млн человек.

По итогам третьего квартала 2019 года специалисты "ВКонтакте" зафиксировали рост количества пользователей, их вовлеченности и выручки компании. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Так, ежемесячное число уникальных пользователей из России только в сентябре увеличилось на 2,4 % и составило 70 млн людей. Кроме того, на 24,7 % увеличилась выручка "ВКонтакте" по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Социальная сеть "ВКонтакте" остается одной из самых популярных коммуникационных платформ в России. Ежедневно сайт посещают 40 % жителей страны, в месяц охват аудитории достигает 77 % всей аудитории рунета.

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