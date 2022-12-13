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Ленобласть вошла в топ-з регионов РФ по выращиванию цветов и грибов
Сегодня, 15:56
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Ленобласть вошла в топ-з регионов РФ по выращиванию цветов и грибов

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Согласно итогам тепличного растениеводства, которыми поделилось ведомство, Ленобласть выращивает 10% цветов и 6,8% культивированных грибов в стране. 

Ленинградская область заняла третье место среди российских регионов по производству цветов и грибов за прошедший год. Об этом пишет пресс-служба администрации региона, ссылаясь на данные Минсельхоза РФ.

Согласно итогам тепличного растениеводства, которыми поделилось ведомство, Ленобласть выращивает 10% цветов и 6,8% культивированных грибов в стране. По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, эти достижения стали возможны за счёт строительства и господдержки крупных тепличных комплексов.

Руководитель добавил, что областные власти компенсируют затраты на выращивание культур и капитальное строительство.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти намечается богатый урожай черники.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, регионы рф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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