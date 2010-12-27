За первое полугодие автозаводы Петербурга выпустили почти 190 тысяч машин

Это на 3,3% больше, чем в этот период в прошлом году.

Автозаводы Петербурга выпустили 189,2 тыс. легковых машин за первое полугодие 2019 года. Это на 3,3% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Такими данными поделился Петростат.

С января по июнь 2019 в Петербурге также увеличилось производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта. На них потратили 32,5 млрд рублей. Это на 18,4% больше, чем в первом полугодии 2018.

Всего на территории Петербурга находится три автозавода - "Ниссан", "Тайота" и "Хендэ".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у петербургского чиновника угнали Toyota Camry за 2,1 млн рублей.

Фото: nissan.ru