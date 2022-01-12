Выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады получат ветераны Петербурга

На эти цели из бюджета города выделят более 1,5 млрд рублей.

Ко Дню освобождения Ленинграда от блокады ветераны Петербурга получат выплату. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 21 августа.

Подготовка к юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады идет на федеральном и городском уровнях. В центре внимания должны быть наши ветераны. <…> На единовременные выплаты из городского бюджета мы планируем выделить более 1,5 миллиардов рублей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

10 тыс. рублей выплатят инвалидам, участникам и ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, которые появились на свет в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и тем, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда".

Кроме того, 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией и ВОВ; умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ и лица, которые родились до 3 сентября 1945 года.

Ранее на Piter.TV: жителям блокадного Ленинграда выплатили 29 млн рублей.

Фото: Piter.TV