Выплату ко Дню освобождения Ленинграда от блокады получат ветераны Петербурга

Ко Дню освобождения Ленинграда от блокады ветераны Петербурга получат выплату. Об этом сообщили в Смольном сегодня, 21 августа.
Подготовка к юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады идет на федеральном и городском уровнях. В центре внимания должны быть наши ветераны. <…> На единовременные выплаты из городского бюджета мы планируем выделить более 1,5 миллиардов рублей.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
10 тыс. рублей выплатят инвалидам, участникам и ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам, которые появились на свет в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и тем, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда".
Кроме того, 5 тыс. рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией и ВОВ; умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ и лица, которые родились до 3 сентября 1945 года.
Ранее на Piter.TV: жителям блокадного Ленинграда выплатили 29 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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