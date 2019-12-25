Минимальную планку расчета установят не ниже уровня МРОТ.

В Минтруда рассказали, что выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля. Со следующего месяца в России изменится порядок расчета по больничным листам. Соответствующая информация приводится на официальном сайте российского министерства по труду и социальной поддержке.

Чиновники решили установить минимальную планку для расчета оплаты больничного не ниже МРОТ. Данный закон позволит защитить права граждан с небольшим стажем работы и невысокой зарплатой. По информации от главы профильного ведомства Антона Котякова, изменения затронут 2,3 млн россиян. Для осуществления выплат потребуется около 7 млрд рублей.

На данный момент пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается из средней зарплаты, а также трудового стажа застрахованного сотрудника. Россияне, которые работают более 8 лет получают 100% от собственной средней оплаты труда. Те, у кого стаж работы насчитывается пятью годами - 80% от зарплаты. Остальные могут рассчитывать на 60% оплаты труда.

В России обсудят введение нового режима занятости.

Видео:

