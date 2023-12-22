Выплаты на улучшение жилищных условий получили более 4,7 тыс. петербургских семей

Самое большое количество свидетельств получили семьи, переселяющиеся из коммунальных квартир – 1558 семей на сумму 3,9 млрд рублей.

В прошлом году помощь на приобретение и постройку жилья получили 4756 семей из Северной столицы, сообщила пресс-служба жилищного комитета.

Общая сумма содействия составила 18,53 млрд рублей. В результате 5686 семей получили свидетельства в 2022 и 2023 годах. Общая сумма выплат составила 20,4 млрд рублей. В этом году помощь намерены получить более 4,5 тыс. семей из Петербурга. Более тысячи жителей города смогут улучшить свои жилищные условия в этом году.

Самое большое количество свидетельств получили семьи, переселяющиеся из коммунальных квартир – 1558 семей на сумму 3,9 млрд рублей. В рамках городской категории помощи, молодые семьи получили 918 социальных выплат на сумму 2,2 млрд рублей, а в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" – 169 выплат на сумму 679,1 млн рублей. Горожанам, ожидающим жилье из "общей очереди", было выделено 724 выплаты на сумму 1,9 млрд рублей. Кроме того, 850 многодетных семей получили помощь на сумму 7,1 млрд рублей. В прошлом году было выдано 304 свидетельства на сумму 300 млн рублей. От городского бюджета было выделено 1,94 млрд рублей семьям с детьми-инвалидами, а общий бюджет составил 2,34 млрд рублей на 227 семей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в прошлом году зарегистрировали почти 52 тыс. браков.

Фото: Piter.TV