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Выпивший житель Колпино "заминировал" станцию метро "Сенная площадь"
Сегодня, 9:51
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Выпивший житель Колпино "заминировал" станцию метро "Сенная площадь"

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На хулигана составили административный протокол.

В пятницу, 16 декабря, хулиган из Колпино, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По информации Piter.tv, злоумышленник придумал, что в подземке Северной столицы заложена бомба.

Правоохранители проверили станцию, но ничего опасного не нашли. Пассажиров эвакуировать не стали. 

На хулигана составили административный протокол. Сейчас мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в  Петербурге немецкая овчарка выжила после усыпления.

Фото: Piter.tv

Теги: атаковал станцию метро, выпивший мужчина, колпино, метро петербурга, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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