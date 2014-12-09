Выпивший житель Колпино "заминировал" станцию метро "Сенная площадь"

На хулигана составили административный протокол.

В пятницу, 16 декабря, хулиган из Колпино, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По информации Piter.tv, злоумышленник придумал, что в подземке Северной столицы заложена бомба.

Правоохранители проверили станцию, но ничего опасного не нашли. Пассажиров эвакуировать не стали.

На хулигана составили административный протокол. Сейчас мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге немецкая овчарка выжила после усыпления.

Фото: Piter.tv