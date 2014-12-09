В Петербурге немецкая овчарка выжила после усыпления

Сейчас Цезарь плохо себя чувствует. Но от еды не отказывается.

В Петербурге немецкая овчарка по кличке Цезарь выжила после усыпления. Об этом сообщили в группе приюта "Полянка" в соцсети "ВКонтакте".

Хозяин собаки вызвал на дом частных ветеринаров, которые ввели лекарство для усыпления. Затем медики должны были доставить пса в специальный бокс и там кремировать. Но вместо этого, вероятно, просто выбросили на улицу.

Девятилетнюю овчарку, которая еле передвигалась, заметили жители города на бульваре Красных зорь. Петербуржцы впустили животное в подъезд, чтобы оно согрелось, а также накормили. Волонтеры доставили собаку в приют и передали ветеринарам. Они обнаружили в крови питомца вещество, от которого животное могло погибнуть. По их мнению, врачи, которые занимались усыплением, вкололи недостаточное количество препарата, поэтому собака и осталась жива.

Сейчас Цезарь плохо себя чувствует. Но от еды не отказывается. А в приюте разыскивают ветеринара, делавшего процедуру, а также юриста, чтобы наказать виновных.

Ранее на Piter.tv: биолог Павел Глазков предупредил петербуржцев о возможном падении деревьев в районе реки Оккервиль, где живут бобры.

Фото: Приют "Полянка"