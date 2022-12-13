Винтовки, гранаты и патроны нашли у охранников "Адмиралтейских верфей"

В результате сотрудники нашли банку с порохом, около 5 тысяч патронов, стволы от винтовок, гранаты, карабины, пистолеты, автоматы и пистолет-пулемёт.

В четверг, 16 февраля, прошли обыски у ранее судимого 59-летнего секьюрити предприятия в квартире, гаражах и на даче. Они прошли в рамках возбужденного в ноябре 2022 года уголовного дела. Фигурантами стали охранники АО "Адмиралтейские верфи", об этом пишет 78.ru.

В результате сотрудники нашли банку с порохом, около 5 тысяч патронов, стволы от винтовок, гранаты, карабины, пистолеты, автоматы и пистолет-пулемёт.

Еще один обыск прошел в доме 49-летнего начальника службы охраны – нашлись более сотни патронов к нарезному оружию. У 37-летнего механизатора завода "Новоладожский" обнаружили самодельный взрыв-пакет. В итоге возбудили несколько уголовных дел, фигуранты находятся под домашним арестом.

Ранее в этом году начнут строить Большой Смоленский мост через Неву. Проектирование объекта уже почти завершено.

Фото: Piter.tv

