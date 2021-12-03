В Петербурге виновник смертельного пьяного ДТП приговорен к колонии

В результате ДТП пассажир автомобиля Kia скончался на месте происшествия, пассажирка – в медицинском учреждении.

В Петербурге осужден водитель, по вине которого погибли его пассажиры. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что вечером 30 декабря 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Kia, ехал по проезжей части "дороги на ЛЭМЗ" в сторону Петергофского шоссе. В его автомобиле находились двое пассажиров. Мужчина превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП пассажир автомобиля Kia скончался на месте происшествия, пассажирка – в медицинском учреждении.

Суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Недавно водитель иномарки погиб после столкновения с барьером на КАД под Кронштадтом.

Фото: Piter.tv