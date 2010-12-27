В Петербурге осудят водителя, устроившего смертельное ДТП. Мужчина был под наркотиками

В момент трагического столкновения мужчина не контролировал себя и транспортное средство.

Водитель "Фольксваген Поло", ставший виновником ДТП с жертвой, на момент столкновения был в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело в отношении Дмитрия Монастырского зарегистрировали в Дзержинском районном суде 12 декабря. В ноябре прошлого года, по версии обвинения, Монастырский управлял автомобилем, находясь под воздействием наркотиков. Проезжая по Литейному проспекту, мужчина проигнорировал красный сигнал светофора и на скорости 60 км/ч выехал на перекресток Литейного проспекта и Шпалерной улицы. На пересечении улиц машина Монастырского влетела в двигающуюся "Тойоту". Ее водитель позднее скончался в Мариинской больнице.

Утром каршеринг снес "Жигулям" бампер на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV