Винокура и Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи

Артисты прибыли в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

Владимира Винокура и Евгения Петросяна эвакуировали с выступления в Сочи. Об этом написал Винокур в Instagram.

Винокур выложил видеозапись. На кадрах видно, как артист находится за кулисами. В этот момент на площадке был Евгений Петросян. Коллега Винокура вышел на сцену и попросил прекратить выступление по техническим причинам. Юморист покинул сцену вместе с ним. По словам Винокура, съемку прекратили из-за возможной угрозы для жизни. Затем началась эвакуация зрителей. Здание начали проверять на безопасность. В этот момент Винокур и Петросян фотографировались со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни.

В итоге съемки "Юмористов" продолжились. В завершении Владимир Винокур поблагодарил "мужественных" зрителей за участие в съемках.

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Видео: Instagram/vladimir_vinokur