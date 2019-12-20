Петербуржец, попавший в ДТП с трупом в багажнике, проведёт 19 лет в колонии

Также за год до этого он из хулиганских побуждений зарезал незнакомца и отрезал у жертвы часть языка.

В Петербурге вынесли приговор по уголовному делу о двух убийствах, совершенных в 2020 и 2021 годах. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Егора Комарова, Яна Щепановского и Ивана Маркова. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по пп. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Суд установил, что ночью с 26 на 27 сентября 2020 года в парке "Сосновка" Комаров из хулиганских побуждений напал на незнакомца, которому нанес множественные удары ножом, а также руками и ногами. После этого он отрезал у жертвы часть языка. Тело потерпевшего Комаров спрятал в дренажную трубу.

Также 20 ноября 2021 года Комаров с Щепановским нанесли множественные удары ножом работнику одной из автомастерских, расположенных на улице Лабораторной. Соучастники поместили тело автослесаря в багажник автомобиля под управлением Маркова, подожгли гаражный бокс и выехали в сторону Приозерского района, где на трассе "Сортавала" попали в ДТП, в результате чего тело потерпевшего выпало на дорогу, а подсудимые с места происшествия скрылись.

Суд назначил Комарову 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Щепановскому – 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Маркову – штраф в размере 100 тысяч рублей.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга