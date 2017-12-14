Виктор Алонсо: банковская система в РФ выздоровела

Глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ Виктор Вентимилла Алонсо рассказал о положительной динамике развития банковского сектора РФ.

Кризис 2015 года остался позади, банковская система пошла на поправку. Такую мысль озвучил в ходе пресс-конференции "Ключевые события 2017 года" глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ Виктор Вентимилла Алонсо. По его словам, в 2016 и 2017 году статистика банковского сектора была положительной.

Все мрачные прогнозы по стагнации не оправдали себя. Мы научились жить в санкционном режиме, экономика продолжила развитие. Банковская система России, включая Сбербанк, как локомотив этого сектора, чувствует себя нормально. В 2015 году все цифры, связанные с эффективностью банковской системы были "минусовыми". А за 2016-2017 годы эта система выздоровела. Сбербанк традиционно показывает самые большие и успешные цифры по росту ключевых показателей, по росту доходов. И наш Северо-Западный банк не является исключением. Виктор Вентимилла Алонсо, глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ

Процесс оздоровления был связан и с рекордно низкой инфляцией в России. Снижение ставки ЦБ РФ привело к тому, что банки стали снижать ставки в своих кредитных продуктах.