Виктор Алонсо: банковская система в РФ выздоровела

Кризис 2015 года остался позади, банковская система пошла на поправку. Такую мысль озвучил в ходе пресс-конференции "Ключевые события 2017 года" глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ Виктор Вентимилла Алонсо. По его словам, в 2016 и 2017 году статистика банковского сектора была положительной.
Все мрачные прогнозы по стагнации не оправдали себя. Мы научились жить в санкционном режиме, экономика продолжила развитие. Банковская система России, включая Сбербанк, как локомотив этого сектора, чувствует себя нормально. В 2015 году все цифры, связанные с эффективностью банковской системы были "минусовыми". А за 2016-2017 годы эта система выздоровела. Сбербанк традиционно показывает самые большие и успешные цифры по росту ключевых показателей, по росту доходов. И наш Северо-Западный банк не является исключением.
Виктор Вентимилла Алонсо, глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ
Процесс оздоровления был связан и с рекордно низкой инфляцией в России. Снижение ставки ЦБ РФ привело к тому, что банки стали снижать ставки в своих кредитных продуктах.
Изменения произошли во всех сферах. Мы научились применять новые инструменты. Мы знаем, что 16-й год был рекордным в плане инфляционных процессов, и 17-й год показывает очень низкую инфляцию. Это сказывается и на снижении учетной ставки Сбербанка, и на снижении ставок в банковской системе. Банковская система значительно снизила процентные ставки: по средним значениям ставки снизились на 2-3 пункта. Особенно серьезное снижение отмечается в кредитовании населения, в частности, в жилищном кредитовании. И сейчас есть ставки по ипотеке, которые ниже 10%. Появились даже (пока еще маленькое количество) кредиты, выданные по 7.5% - это социальное жилье, социальная ипотека.Виктор Вентимилла Алонсо, глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ