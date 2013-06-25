Сбербанк на Северо-Западе показал рост ключевых показателей по итогам 2020 года

Активы банка в СЗФО за год выросли более чем на 18% и составили 2,85 трлн рублей.

По итогам 2020 года активы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк выросли более чем на 18% и составили 2,85 трлн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель регионального подразделения Сбера Виктор Алонсо.

За год кредитный портфель банка в СЗФО вырос на 14% – до 1,97 трлн рублей. При этом рост объема розничных кредитов составил 18,5%, что чуть больше половины портфеля – 1,02 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 9% – до 950 млрд рублей.

Кроме того, на 15,5% вырос портфель привлеченных средств частных клиентов в СЗФО. Теперь он превышает сумму в размере 1,8 трлн рублей. По корпоративным клиентам прирост составил 20% – до 554,5 млрд рублей.

Одним из важнейших направлений стала работа по антикризисным госпрограммам и собственным программам банка по поддержке клиентов. Только по направлению корпоративного кредитования, включая программы рефинансирования, мы выделили бизнесу СЗФО более 70 млрд рублей. Виктор Алонсо

Кроме того, в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк наблюдается рост цифровых сервисов, развитие которых спровоцировали ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Так, доля онлайн-заявок на кредитование от корпоративных клиентов банка в СЗФО в 2020 году выросла с 68% до 93%.

Фото: пресс-служба Сбербанка