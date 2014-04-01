Каждый 3 активный трудоспособный житель Санкт-Петербурга получает зарплату в Сбербанке

Общее количество зарплатных карт банка в городе превышает 1 миллион.

Общее количество карт Сбербанка, на которые петербуржцы получают зарплату, превышает 1 миллион. Таким образом, примерно каждый третий трудоспособный житель города выбирает Сбербанк в качестве финансового партнера для получения вознаграждения за свой труд.

Мы обслуживаем более 118 тысяч организаций в Санкт-Петербурге в рамках зарплатных проектов. Их сотрудники получают оплату труда на карту Сбербанка и имеют определенные привилегии. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

В частности, клиенты Сбера, получающие зарплату на карту банка, могут взять кредит с минимальным пакетом документов в максимально возможном размере или ипотеку по сниженной ставке и упрощенной процедуре одобрения. Кроме того, они могут платить за покупки со скидкой до 99% у партнеров бонусной программы "СберСпасибо" и использовать специальные предложения на сервисах экосистемы Сбера.

В приложении Сбербанк Онлайн клиенту Сбера доступны банковские услуги в режиме 24/7. Для более консервативных людей, предпочитающих личный контакт в финансовых вопросах, работает широкая сеть филиалов банка. Только в Петербурге открыто 256 офисов по обслуживанию частных клиентов.

Каждый работник, желающий получать зарплату на карту Сбербанка, может организовать это самостоятельно, открыв её в любом офисе банка, там же клиенту помогут оформить заявление в бухгалтерию предприятия. Или – прям на территории работодателя у персонального менеджера по зарплатным проектам.

Зарплатный проект Сбербанка удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удалённо, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки.

Фото: пресс-служба Сбера