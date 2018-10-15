Выигравшая 500 млн рублей в лотерею петербурженка рассказала о своей жизни

Женщина призналась, что в ближайшее время не собирается ничего существенно менять.

Пенсионерка из Петербурга Любовь Догорова, выигравшая в "Русском лото" 500 млн рублей, рассказала о жизни в статусе миллионера. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Женщина рассказала, что уже получила выигрыш. Любовь призналась, что деньги помогли сделать быт ее семьи более комфортным. Однако в ближайшее время она не собирается ничего существенно менять.

Пенсионерка оставила работу, купила новую просторную квартиру в центре Петербурга и стала чаще ходить на шопинг. В ближайших планах — покупка загородного дома.

Не так давно заболел супруг победительницы. Часть выигранных средств женщина потратила на его лечение. В скором времени пара планирует поехать отдохнуть в санаторий.

Настоящее новогоднее чудо произошло в январе этого года. В прямом эфире лотереи "Русское лото" разыграли миллиард рублей, который поровну разделили два участника: Николай Мирошниченко из Екатеринбурга и Любовь Догорова из Петербурга. 500 млн рублей стал самым крупным лотерейным выигрышем в Ленобласти и вторым по величине в России.

Стоит отметить, что Любовь Феодосьевна продолжает участвовать в лотерее ради интереса. Она уже купила билет на новогодний розыгрыш. В начале 2020 года "Русское лото" вновь разыграет миллиард рублей.

Ранее мы писали, что Петербург занял второе место по продажам лотерейных билетов.

Фото: пресс-служба лотереи "Русское лото"