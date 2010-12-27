Петербург занял второе место по продажам лотерейных билетов

В регионе появились 254 лотерейных миллионера.

Во вторник, 15 октября, стало известно о том, что Петербург и Ленобласть заняли второе место по продажам лотерейных билетов за первые 6 месяцев 2019 года. Об этом сообщили представители крупнейшего в России распространителя гослотерей "Столото".

По данным аналитиков, чаще всего в лотерею играют петербуржцы в возрасте 43 лет со средним доходом. Высшее образование есть у 43 % играющих.

По данным организации, с 2014 года в регионе появились 254 лотерейных миллионера. Отметим, что 1 января 2019 года один из петербуржцев получил рекордную сумму в 500 млн рублей.

Напомним, что пять лет назад правительство России приравняло лотереи к государственным.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург признали лучшим в организации ЕГЭ.

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