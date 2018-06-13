Штраф россиянам за выгул собак без намордника может составить 30 тыс. рублей

На данный момент недобросовестных хозяев отслеживают лишь на уровне регионов.

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект петербургских парламентариев, который касается административного наказания за выгул собак опасных пород без намордника. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Представители ЗакСа Северной столицы отметили, что запрет на выгул собак опасных пород без намордника закреплён юридически, однако никаких штрафов за это не предусмотрено. Городские депутаты предложили ввести наказание в размере от 3 тыс. рублей для граждан, а также от 5 до 15тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. для юрлиц.

Добавим, что на данный момент недобросовестных хозяев отслеживают лишь на уровне регионов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские студенты поучаствуют в конкурсе на лучший логотип городского ЗакСа.

Фото: Pxhere