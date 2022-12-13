Видеонаблюдение на "Фрунзенской" и "Бухаресткой" оценили более чем в 200 млн рублей

В общей сложности на двух станциях установят более 500 сетевых камер и 8 телекамер.

СПб ГБУ "Петербургский метрополитен" объявил тендер на оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения двух станций городской подземки. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит чуть более 208 млн рублей.

Речь идёт о станции "Бухаресткая", где установят 492 сетевые камеры и 4 телекамеры, а также о станции "Фрунзенская", на которой установят 108 сетевых и 4 телевизионные камеры.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 15 мая.

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Фото: Piter.TV