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nadiputintseva
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Видео: жуткий водяной смерч обрушился на побережье Италии

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Курортный город Сан-Ремо атаковала природная стихия. Есть пострадавшие.

2 декабря на знаменитый среди туристов итальянский город Сан-Ремо налетел водяной смерч. В результате разгулявшейся стихии пострадал исторический центр города.

Вложенное в YouYube видео больше напоминает кадры из голливудского фильма про конец света, но огромная воронка в самом деле возникла из моря и пошла на жилые кварталы, сметая все вокруг. СМИ сообщают, что в результате происшествия пострадали три человека.

Также смерч повредил линии электропередач, разбиты витрины магазинов, повреждены крыши домов и автомобили. Городские службы подсчитывают ущерб.

 Виде: YouTube/ DISASTER INCREDIBLE
 

Теги: видео происшествия , происшествия , смерч , смерч видео италия
Категории: Происшествия Мировые новости

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