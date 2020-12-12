Видео: водители авто подрались посреди проезжей части на Лермонтовском проспекте

Люди и машины остались целы.

Водители устроили разборку посреди проезжей части на Лермонтовском проспекте. Один из них продемонстрировал умения в области боевых искусств, другой решил отомстить при помощи баллончика. Инцидент попал на видео.

По информации очевидцев, ситуация на Лермонтовском проспекте произошла в 11-м часу 12-го декабря. Причины конфликта не известны, однако по кадрам понятно, что у водителей были претензии к друг другу. Машины заняли одно полосу для движения, что создало помехи для других транспортных средств, в том числе для пассажирского автобуса.

После выяснения отношений оба мужчины снова вернулись в свои авто и уехали с места, как ни в чем не бывало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный угнал у таксиста машину в Мурино.

Видео: Piter.TV