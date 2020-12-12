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Видео: водители авто подрались посреди проезжей части на Лермонтовском проспекте

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Люди и машины остались целы.

Водители устроили разборку посреди проезжей части на Лермонтовском проспекте. Один из них продемонстрировал умения в области боевых искусств, другой решил отомстить при помощи баллончика. Инцидент попал на видео.

По информации очевидцев, ситуация на Лермонтовском проспекте произошла в 11-м часу 12-го декабря. Причины конфликта не известны, однако по кадрам понятно, что у водителей были претензии к друг другу. Машины заняли одно полосу для движения, что создало помехи для других транспортных средств, в том числе для пассажирского автобуса. 

После выяснения отношений оба мужчины снова вернулись в свои авто и уехали с места, как ни в чем не бывало. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный угнал у таксиста машину в Мурино. 

Видео: Piter.TV

Теги: дорожный конфликт, драка, проезжая часть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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