Видео: во Всеволожском районе заминировали ЦРБ

На данный момент в здании ЦРБ работают спецслужбы.

Во Всеволожском районе Ленобласти заминировали Центральную районную больницу. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

О происшествии стало известно 5 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что на Колтушенском шоссе, 40 неизвестные заминировали здание. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Всех людей эвакуировали.

На кадрах видно, что толпы людей стоят на улице, пока спецслужбы ищут взрывчатку в помещениях больницы. В здание пока никого не пускают.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в 2020 году Ленобласть потратит 1,4 млрд рублей на благоустройство.

Видео: Piter.TV