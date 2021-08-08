Видео: петербургский внедорожник снес остановку и ограждение

Внедорожник на полной скорости врезается в остановку, которая за секунды разлетается.

Появилось видео как внедорожник на проспекте Стачек снес остановку. Авария произошла в ночь на 8 августа. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, как внедорожник на полной скорости врезается в остановку, которая за секунды разлетается. Известно, что ограждение также было сбито водителем. Дорожное происшествие у станции метро "Автово" произошло около двух ночи, поэтому никто не пострадал, водитель в том числе.

Ранее мы публиковали видео с места происшествия, где видно, покареженный автомобиль после удара.

Видео: Piter.tv