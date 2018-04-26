Видео: в тройном ДТП на Юрия Гагарина приняла участие машина "Яндекс.Такси"

На юге Петербурга столкнулись три иномарки.

Канал Piter.TV публикует видео с места ДТП на улице Юрия Гагарина. Сегодня днем, 26 апреля, здесь столкнулись две иномарки-легковушки и черный джип. В их числе оказался и фирменный автомобиль сервиса "Яндекс.Такси".

ЧП произошло неподалеку от пересечения с Кузнецовской улицей. По словам очевидца, который прислал в редакцию видео, все началось со столкновения "Яндекс.Такси" и черного внедорожника. Затем таксомотор отскочил к тротуару, где подбил "Рено". Водители и пассажиры не пострадали, а вот все машины получили заметные косметические повреждения. Тройное ДТП мешает проезду других транспортных средств, в зоне аварии образовывается пробка.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео пьяной потасовки на Невском проспекте.

Видео: Piter.TV