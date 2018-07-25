Видео: в поселке Песочный иномарка снесла дорожное ограждение и забор школы

У автомобиля лопнуло колесо, а водитель не смог справиться с управлением.

Сегодня днем в поселке Песочный, Курортного района Петербурга случилась авария: иномарка снесла дорожное ограждение и забор школы. По словам очевидцев, у машины лопнуло колесо, а водитель не смог справиться с управлением. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Отмечается, что машина завершила свой экстремальный путь на территории школы. Никто из детей и учителей не пострадал. Водитель отделался легким испугом. На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

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Видео: Piter.TV