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Авария c "перевертышем" на КАДе у Вантового моста создала большую пробку
Сегодня, 8:59
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lesjasap
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Авария c "перевертышем" на КАДе у Вантового моста создала большую пробку

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Водители жалуются на невозможность проехать по КАДу.

Автовладельцы предупреждают об образовании восьмикилометровой пробки на внутреннем кольце КАДа. Утренний транспортный затор связан с произошедшими авариями около Вантового моста. На данный момент скорость потока не превышает трех километров в час. Также "застряла" и Народная улица. Фотографии с места событий уже распространились в социальных сетях.

В одном ДТП пострадало пять машин. Они собирались "паровозиком". На данный момент информация о жертвах уточняется. Авария собрала четыре транспортных средства. Пятое перевернулось на проезжей части. Им оказалась "БМВ".. В результате по двум полосам невозможно передвигаться.

Еще одно столкновение иномарок замечено уже на внешнем кольце дороги. Затор начинается от заезда с Софийской улицы и проспектом Обуховской обороны.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Новости СПб Картина дня ДТП

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