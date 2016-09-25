Видео: в палестинском городе начались столкновения молодежи и израильских военных

Палестинская молодежь начала закидывать камнями израильский военных в городе Рамалле.

В палестинском городе Рамалле начались стычки между местной молодежью и израильскими военными. На видео с места события видно, что палестинцы забрасывают израильтян камнями. Судя по всему они также подожгли покрышки или что-то подобное. Все нападающие молодые люди скрывают лица платками. В качестве оружия используют пращи. На видео не заметно более серьезного вооружения. Как и ответных действий со стороны израильтян.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о переносе дипломатического представительства страны в Иерусалим. Что фактически считается признанием города столицей Израиля. Такое заявление вызвало волну негодования в арабских странах.