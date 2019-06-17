Видео: в Выборгском районе дом "дал трещину"

По словам пользователей Сети, данная ситуация - следствие строительных работ в ЖК "Легенда".

В понедельник, 17 июня, жители Выборгского района забили тревогу из-за трещины на жилом доме. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на здании 24, корпус 2, которое расположено на 2-м Муринском проспекте. Горожане винят в инциденте компанию ЖК "Легенда".

А между тем дом по адресу 2-ой Муринский 24,корп.2 пошёл трещинами на замазке. Это следствие строительных работ по ЖК Легенда на Институтском 16 сказано в сообщении

На кадрах видно, что ранее кто-то уже пытался заделать трещину цементом.

Ранее мы сообщали о том, что в Тосно прорвало канализацию.

Видео:Piter.TV